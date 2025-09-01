Νέα μάστιγα: Τώρα κλέβουν και τις ζώνες ασφαλείας!
NEWSAUTO.GR

Νέα μάστιγα: Τώρα κλέβουν και τις ζώνες ασφαλείας!

Μετά τους καταλύτες, τις ζάντες και τα φανάρια, οι κλέφτες στρέφονται σε πιο «ταπεινά» εξαρτήματα, μεταξύ αυτών και τις ζώνες ασφαλείας.

Νέα μάστιγα: Τώρα κλέβουν και τις ζώνες ασφαλείας!
UPD:
Τα αυτοκίνητα παραδοσιακά αποτελούσαν στόχο για κλοπές, κυρίως τα πολυτελή μοντέλα. Σήμερα όμως, το ενδιαφέρον των κλεφτών έχει στραφεί στα ανταλλακτικά του, τα οποία είναι εύκολο να αφαιρεθούν και έχουν υψηλή μεταπωλητική αξία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης