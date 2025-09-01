Νέα μάστιγα: Τώρα κλέβουν και τις ζώνες ασφαλείας!
Νέα μάστιγα: Τώρα κλέβουν και τις ζώνες ασφαλείας!
Μετά τους καταλύτες, τις ζάντες και τα φανάρια, οι κλέφτες στρέφονται σε πιο «ταπεινά» εξαρτήματα, μεταξύ αυτών και τις ζώνες ασφαλείας.
Τα αυτοκίνητα παραδοσιακά αποτελούσαν στόχο για κλοπές, κυρίως τα πολυτελή μοντέλα. Σήμερα όμως, το ενδιαφέρον των κλεφτών έχει στραφεί στα ανταλλακτικά του, τα οποία είναι εύκολο να αφαιρεθούν και έχουν υψηλή μεταπωλητική αξία.
