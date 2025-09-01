Αν η 45χρονη οδηγούσε Lada αντί για Porsche δε θα ζούσε

Αν οδηγούσε Lada αντί για Porsche, σήμερα θα μιλούσαμε αλλιώς. Ίσως να μην προκαλούσε το ατύχημα. Ίσως να μην ζούσε η ίδια. Γιατί το Lada δεν έχει άλογα. Δεν έχει επιτάχυνση. Δεν έχει ασφάλεια. Δεν έχει τίποτα.

Ένα Lada -και κάθε παλιό «Lada»- δεν μπορεί να επιταχύνει με τέτοιο φρενήρη ρυθμό, άρα ίσως να μην προκαλούσε καν αυτό το συγκεκριμένο ατύχημα. Από την άλλη, αν συνέβαινε η σύγκρουση με Lada, το πιο πιθανό είναι να μιλούσαμε για θανατηφόρα έκβαση, γιατί τέτοια αυτοκίνητα δεν διαθέτουν τη δομική ασφάλεια, την τεχνολογία, τα συστήματα προστασίας που έχει μια Porsche. Τα «άλογα» δεν σκοτώνουν, αλλά σκοτώνεις πως φερόμαστε με αυτά. Όμως σκοτώνει η έλλειψη ασφάλειας, ανεξαρτήτου συμπεριφοράς...

Η δύναμη θέλει σεβασμό. Ένα αυτοκίνητο με εκατοντάδες ίππους δεν είναι παιχνίδι. Θέλει παιδεία, εκπαίδευση και κυρίως αυτοσυγκράτηση. Όμως αυτά στη νοοτροπία των περισσοτέρων είναι πολυτέλειες. Όπως δεν υπάρχει πραγματική παιδεία για την οδική ασφάλεια, έτσι δεν υπάρχει και σεβασμός απέναντι στην τεχνολογία που κρατά ζωντανούς οδηγούς και επιβάτες...





