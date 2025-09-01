Ο CEO απολύθηκε γιατί έτρεχε με την Porsche του...
Ο CEO απολύθηκε γιατί έτρεχε με την Porsche του...

Το να τρέχεις με 260 χλμ./ ώρα στον γερμανικό αυτοκινητόδρομο και να το ανεβάζεις στα social media μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Ο CEO απολύθηκε γιατί έτρεχε με την Porsche του...

Ένας Ιταλός CEO βρέθηκε τον Δεκαπενταύγουστο στην Autobahn, όπου οδηγούσε την προσωπική του Porsche Cayenne. Εκμεταλλευόμενος την απουσία ορίου ταχύτητας εκεί, απόλαυσε το γκάζι του μεγάλου του SUV και έφτασε τα 260 χλμ./ ώρα!




