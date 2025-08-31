Τον απέλυσαν γιατί έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα
Το να τρέχεις με 260 χλμ./ ώρα στον αυτοκινητόδρομο και να το ανεβάζεις στα social media έχει συνέπειες.
Ένας Ιταλός CEO βρέθηκε τον Δεκαπενταύγουστο στην Autobahn, όπου οδηγούσε την προσωπική του Porsche Cayenne.
