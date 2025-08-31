Σοκάρουν τα μεγέθη της ηλεκτροκίνησης σε αυτή την χώρα
Ενώ η Ευρώπη ακόμα «παλεύει» με την ηλεκτροκίνηση, η Κίνα σπάει κάθε ρεκόρ υποδομών φόρτισης με νούμερα που σοκάρουν τους Ευρωπαίους.
Σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας, το δίκτυο φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα έφτασε τα 16,7 εκατομμύρια σημεία έως τον Ιούλιο του 2025, δέκα φορές πάνω σε σχέση με το 2020.
