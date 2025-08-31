Σοκάρουν τα μεγέθη της ηλεκτροκίνησης σε αυτή την χώρα

Σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας, το δίκτυο φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα έφτασε τα 16,7 εκατομμύρια σημεία έως τον Ιούλιο του 2025, δέκα φορές πάνω σε σχέση με το 2020.