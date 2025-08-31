Αυτά τα πλοία κόβουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Μετά από σειρά καταστροφικών πυρκαγιών σε πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων, όλο και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες αποφασίζουν να απαγορεύσουν τη μεταφορά ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών.
Η Alaska Marine Lines (AML) είναι η τελευταία εταιρεία που ανακοίνωσε την απαγόρευση, η οποία τίθεται σε ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2025.
