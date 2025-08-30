Τιμή ρεκόρ για το SUV της βασίλισσας Ελισάβετ
Τιμή ρεκόρ για το SUV της βασίλισσας Ελισάβετ

Ένα σπάνιο Range Rover L322, που υπηρέτησε δύο χρόνια ως επίσημο όχημα της βασίλισσας Ελισάβετ Β.
Τιμή ρεκόρ για το SUV της βασίλισσας Ελισάβετ
Το συγκεκριμένο Range Rover παραδόθηκε στις 25 Απριλίου 2006 από το ειδικό τμήμα Special Vehicle Operations (SVO) της Land Rover απευθείας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Βαμμένο στην κλασική βασιλική απόχρωση Tonga Green, με πολυτελές σαλόνι Oxford δέρματος σε ανοιχτόχρωμο τόνο και λεπτομέρειες από γυαλισμένο ξύλο, αποπνέει τον γνώριμο «Royal Look».

