F1 GP Ολλανδίας: Από άλλον πλανήτη
Σε άλλον πλανήτη ήταν οι δύο McLaren στο FP3 του ολλανδικού GP με τον Νόρις, μάλιστα, εμφατικά ταχύτερο του Πιάστρι. Χαοτική η διαφορά της MCL39 από τα υπόλοιπα μονοθέσια.
Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών διεξήχθη -όπως και οι δύο προηγούμενες- σε στεγνό οδόστρωμα παρά τις μετεωρολογικές προβλέψεις των τελευταίων ημερών. Και αυτό τόνισε ακόμη περισσότερο την υπεροχή της McLaren έναντι του ανταγωνισμού.
