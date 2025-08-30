F1 GP Ολλανδίας: Από άλλον πλανήτη
NEWSAUTO.GR

F1 GP Ολλανδίας: Από άλλον πλανήτη

Σε άλλον πλανήτη ήταν οι δύο McLaren στο FP3 του ολλανδικού GP με τον Νόρις, μάλιστα, εμφατικά ταχύτερο του Πιάστρι. Χαοτική η διαφορά της MCL39 από τα υπόλοιπα μονοθέσια.

F1 GP Ολλανδίας: Από άλλον πλανήτη
Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών διεξήχθη -όπως και οι δύο προηγούμενες- σε στεγνό οδόστρωμα παρά τις μετεωρολογικές προβλέψεις των τελευταίων ημερών. Και αυτό τόνισε ακόμη περισσότερο την υπεροχή της McLaren έναντι του ανταγωνισμού.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης