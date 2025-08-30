F1 GP Ολλανδίας: Από άλλον πλανήτη

Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών διεξήχθη -όπως και οι δύο προηγούμενες- σε στεγνό οδόστρωμα παρά τις μετεωρολογικές προβλέψεις των τελευταίων ημερών. Και αυτό τόνισε ακόμη περισσότερο την υπεροχή της McLaren έναντι του ανταγωνισμού.