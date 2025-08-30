Ιδού το SUV που ξεπούλησε σε μία ημέρα - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Ιδού το SUV που ξεπούλησε σε μία ημέρα - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Σε χρόνο-ρεκόρ, το νέο Μ9 κατέγραψε ρεκόρ παραγγελιών στην Κίνα μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Ιδού το SUV που ξεπούλησε σε μία ημέρα - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Συνδυάζοντας ισχύ, τεχνολογία αιχμής και τιμή που αιφνιδίασε την αγορά, το νέο υβριδικό SUV της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει κερδίσει με το «καλημέρα» την εγχώρια αγορά, καταγράφοντας μέσα σε ένα 24ωρο, περίπου 40.000 παραγγελίες!

