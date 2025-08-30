Ιδού το SUV που ξεπούλησε σε μία ημέρα - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Ιδού το SUV που ξεπούλησε σε μία ημέρα - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Σε χρόνο-ρεκόρ, το νέο Μ9 κατέγραψε ρεκόρ παραγγελιών στην Κίνα μέσα σε μόλις 24 ώρες.
UPD:
Συνδυάζοντας ισχύ, τεχνολογία αιχμής και τιμή που αιφνιδίασε την αγορά, το νέο υβριδικό SUV της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει κερδίσει με το «καλημέρα» την εγχώρια αγορά, καταγράφοντας μέσα σε ένα 24ωρο, περίπου 40.000 παραγγελίες!
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα