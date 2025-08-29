Αυτά είναι τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα στην ιστορία
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα στην ιστορία

Αυτοκίνητα-θρύλοι, μάχες δευτερολέπτων και το ασταμάτητο κυνήγι της απόλυτης ταχύτητας. Το Nürburgring παραμένει η κορυφαία δοκιμασία.

Αυτά είναι τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα στην ιστορία
UPD:
Με 21 χλμ. ασφάλτου, 73 στροφές και κλίσεις που φτάνουν το 17%, το Nürburgring Nordschleife δεν ονομάστηκε τυχαία “Πράσινη Κόλαση”. Είναι το απόλυτο τεστ για κάθε αυτοκίνητο που θέλει να αποδείξει την αξία του.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης