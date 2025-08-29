Ποιο είναι το νέο «αυτογκόλ» του Ίλον Μασκ;

Ο CEO της Tesla απασχόλησε μετά από καιρό ξανά τον αυτοκινητικό Τύπο με μία αιχμηρή δήλωση που μάλλον δεν έπρεπε να έχει κάνει.