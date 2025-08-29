Πώς θα αποκτήσετε αυτοκίνητο με 0% προκαταβολή;
Πώς θα αποκτήσετε αυτοκίνητο με 0% προκαταβολή;
Το instacar φέρνει μια νέα εποχή στη μακροχρόνια μίσθωση, προσφέροντας leasing χωρίς προκαταβολή, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.
Με απλή διαδικασία, διαφανείς όρους και μεγάλη γκάμα οχημάτων. Σημειώστε πως, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς, είναι να επιλέξετε το μοντέλο της αρεσκείας σας, αυτό δηλαδή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το instacar.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα