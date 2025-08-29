Δυστυχώς, τα παλιά αυτοκίνητα είναι… σκοτώστρες (video)

Ένας συγκλονιστικός συγκριτικός έλεγχος ανάμεσα στο VW Golf II του 1989 και το σύγχρονο Golf VIII αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ασφάλεια των αυτοκινήτων τις τελευταίες δεκαετίες.



Στο κέντρο Crashtest της DEKRA στο Neumünster, ένα Golf II ελέγχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα Euro NCAP, με αποτέλεσμα η καμπίνα των επιβατών να καταρρεύσει σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι οι επιβάτες θα είχαν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







