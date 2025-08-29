Επαναστατική τεχνολογία κάνει ακόμα πιο ελκυστικό το υγραέριο

Μπορεί να η παρακάτω είδηση να μην κερδίζει θέση στα πρωτοσέλιδα της ειδησιογραφίας, όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα «λαϊκά» αυτοκίνητα και αγορές όπως αυτή της χώρας μας όπου το LPG έχει δώσει λύσεις για φθηνές μετακινήσεις.