Το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση και η σχέση του με την Ελλάδα (+video)
Το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση και η σχέση του με την Ελλάδα (+video)
Το Renault Espace του Αντώνη Τρίτση που ήρθε στην δημοσιότητα είναι ένα πρωτοποριακό μοντέλο με έντονο το ελληνικό στοιχείο.
UPD:
Ένα video που αναρτήθηκε στα social media φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο με μία πολύ παράξενη ιστορία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα