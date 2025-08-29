Στην Auto Thessaloniki το νέο Chery Tiggo 4 - Με βενζίνη και τιμή-έκπληξη

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Chery ετοιμάζεται να κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά με το ολοκαίνουργιο Tiggo 4, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα στην έκθεση Auto Thessaloniki 2025.