Ιδού η Porsche του σοβαρού τροχαίου στη Θεσσαλονίκη
Αυτό το μοντέλο είναι που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει πολυτέλεια, επιδόσεις και τεχνολογία αιχμής.
Το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ήταν μια μαύρη Porsche Panamera E-Hybrid.
