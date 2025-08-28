Η Porsche Cayenne γίνεται ηλεκτρική - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η νέα Cayenne θα λανσαριστεί ως μοντέλο του 2026, πριν φτάσει στους πελάτες. Από το 2028, δε θα είναι πια το μεγαλύτερο SUV της Porsche, αφού τότε καταφθάνει το «K1», που θα είναι επταθέσιο τοποθετηθεί στην κορυφή της σχετικής γκάμας.