Το ChatGPT εντόπισε κλεμμένη Lamborghini μετά από δύο χρόνια

Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως από τις ΗΠΑ, όπου ένας ιδιοκτήτης υπεραυτοκινήτου κατάφερε, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να εντοπίσει τη χαμένη του Lamborghini Huracan EVO σχεδόν δύο χρόνια μετά την κλοπή της.