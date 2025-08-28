Το ChatGPT εντόπισε κλεμμένη Lamborghini μετά από δύο χρόνια
NEWSAUTO.GR

Το ChatGPT εντόπισε κλεμμένη Lamborghini μετά από δύο χρόνια

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει και την διάσταση ενός… ντεντέκτιβ που βοηθά στις κλοπές πανάκριβων supercars.

Το ChatGPT εντόπισε κλεμμένη Lamborghini μετά από δύο χρόνια
UPD:
Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως από τις ΗΠΑ, όπου ένας ιδιοκτήτης υπεραυτοκινήτου κατάφερε, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να εντοπίσει τη χαμένη του Lamborghini Huracan EVO σχεδόν δύο χρόνια μετά την κλοπή της.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης