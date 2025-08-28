Το ChatGPT εντόπισε κλεμμένη Lamborghini μετά από δύο χρόνια
Το ChatGPT εντόπισε κλεμμένη Lamborghini μετά από δύο χρόνια
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει και την διάσταση ενός… ντεντέκτιβ που βοηθά στις κλοπές πανάκριβων supercars.
Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως από τις ΗΠΑ, όπου ένας ιδιοκτήτης υπεραυτοκινήτου κατάφερε, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να εντοπίσει τη χαμένη του Lamborghini Huracan EVO σχεδόν δύο χρόνια μετά την κλοπή της.
