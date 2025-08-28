Τι γίνεται όταν χαλάσει η μπαταρία του ηλεκτρικού;
Η μπαταρία ενός ηλεκτρικού είναι το πιο ακριβό του εξάρτημα. Σε περίπτωση βλάβης όμως ποιες είναι οι δυνατότητες επισκευής που έχει ο ιδιοκτήτης του;
Από τα πιο δυνατά χαρτιά της ηλεκτροκίνησης για την επικράτησή της ήταν η υπόσχεση ότι τα ηλεκτρικά χαρακτηρίζονται από λιγότερη συντήρηση, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και τεχνολογική υπεροχή έναντι των θερμικών κινητήρων.
