Τι γίνεται όταν χαλάσει η μπαταρία του ηλεκτρικού;

Από τα πιο δυνατά χαρτιά της ηλεκτροκίνησης για την επικράτησή της ήταν η υπόσχεση ότι τα ηλεκτρικά χαρακτηρίζονται από λιγότερη συντήρηση, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και τεχνολογική υπεροχή έναντι των θερμικών κινητήρων.