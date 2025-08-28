Σοκαριστικό video: Δείτε γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποσύρει τα παλιά αυτοκίνητα
Σοκαριστικό video: Δείτε γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποσύρει τα παλιά αυτοκίνητα

Η σύγκριση ενός VW Golf II από το 1989 με ένα σύγχρονο ίδιο μοντέλο, δείχνει τα άλματα που έχουν γίνει σε θέματα ασφάλειας.

Σοκαριστικό video: Δείτε γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποσύρει τα παλιά αυτοκίνητα
Ένας συγκλονιστικός συγκριτικός έλεγχος ανάμεσα στο VW Golf II του 1989 και το σύγχρονο Golf VIII αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ασφάλεια των αυτοκινήτων τις τελευταίες δεκαετίες.

