Σοκαριστικό video: Δείτε γιατί η Ελλάδα πρέπει να αποσύρει τα παλιά αυτοκίνητα

Ένας συγκλονιστικός συγκριτικός έλεγχος ανάμεσα στο VW Golf II του 1989 και το σύγχρονο Golf VIII αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ασφάλεια των αυτοκινήτων τις τελευταίες δεκαετίες.