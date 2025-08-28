Στην Ελλάδα το νέο Lynk & Co 08 - Τιμές και εξοπλισμός
Τη διάθεση του νέου plug-in υβριδικού της μοντέλου στην ελληνική αγορά ανακοίνωσε η Lynk & Co, ενημερώνοντας πως θα διαχωριστεί σε δύο επίπεδα εξοπλισμού.
Μετά τα 01 και 02, η Lynk & Co επεκτείνει τη γκάμα της στην Ευρώπη με τρίτο μοντέλο. Όπως και το πρώτο που είχε λανσάρει στην Ευρώπη, το 08 είναι και αυτό plug-in hybrid.
