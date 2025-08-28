Γιατί οι ρετρό μοτοσικλέτες έχουν γίνει μόδα;

Υπάρχει κάτι ακαταμάχητα γοητευτικό στις μοτοσικλέτες που μοιάζουν να ξεπήδησαν από μια άλλη εποχή. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και οι γραμμές της σχεδίασης γίνονται ολοένα και πιο ψηφιακές, ο αναβάτης που στρέφει το βλέμμα του στο κλασικό, το αυθεντικό και το «χειροποίητο» μοιάζει να ψάχνει κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο μετακίνησης.