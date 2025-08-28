Κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου;
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σήμερα σε μια καμπή που θυμίζει σκακιέρα έτοιμη να αλλάξει μορφή. Μία σκακιέρα, η οποία δε δείχνει να είναι επί ίσοις όροις για όλους…

Οι νέοι παίκτες που μπαίνουν - και θα μπουν ιδιαίτερα - δυναμικά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου διαθέτοντας άφθονα κεφάλαια και χωρίς τα βάρη του παρελθόντος της οικονομικής κρίσης, αναδιατάσσουν ισορροπίες που διαμορφώνονταν επί δεκαετίες από τις παραδοσιακές εισαγωγικές εταιρείες. Η αγορά δείχνει ξανά ζωντάνια, αλλά πίσω από την επιφάνεια αναδύεται ένα ζήτημα δίκαιου ανταγωνισμού.

Για να κατανοήσουμε το σήμερα, αξίζει να θυμηθούμε το χθες. Η κρίση του 2010 και τα επόμενα χρόνια υπήρξαν καταστροφικά για τον κλάδο. Η αγορά αυτοκινήτου συρρικνώθηκε κατά περίπου 75% την περίοδο 2009–2013, όταν η συνολική ελληνική οικονομία είχε ύφεση της τάξης του 25%. Με απλά λόγια, ο κλάδος γνώρισε τετραπλάσιο πλήγμα σε σχέση με το μέσο όρο της οικονομίας της χώρας μας. Επιχειρήσεις έκλεισαν, εισαγωγικές εταιρείες βρέθηκαν σε καθεστώς αναδιάρθρωσης, ενώ η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε δραματικά...


