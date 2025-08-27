Τέλος τα τρόλεϊ – Τι θα γίνει με τους οδηγούς (+video)
Μετά από επτά δεκαετίες στους δρόμους της πρωτεύουσας, τα τρόλεϊ της Αθήνας αποσύρονται σταδιακά, όπως επιβεβαίωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ανακοίνωσε ότι η σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ θα περιλαμβάνει την αποξήλωση των καλωδίων, την απόσυρση των παλαιών οχημάτων και τη διατήρηση περίπου 100 σύγχρονων οχημάτων για μεταβατικό διάστημα.
