Τέλος τα τρόλεϊ – Τι θα γίνει με τους οδηγούς (+video)
NEWSAUTO.GR

Τέλος τα τρόλεϊ – Τι θα γίνει με τους οδηγούς (+video)

Μετά από επτά δεκαετίες στους δρόμους της πρωτεύουσας, τα τρόλεϊ της Αθήνας αποσύρονται σταδιακά, όπως επιβεβαίωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Τέλος τα τρόλεϊ – Τι θα γίνει με τους οδηγούς (+video)

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ανακοίνωσε ότι η σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ θα περιλαμβάνει την αποξήλωση των καλωδίων, την απόσυρση των παλαιών οχημάτων και τη διατήρηση περίπου 100 σύγχρονων οχημάτων για μεταβατικό διάστημα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης