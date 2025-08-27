Πόσο θα κοστίζει το λίτρο της βενζίνης στη Formula 1;
Πόσο θα κοστίζει το λίτρο της βενζίνης στη Formula 1;
Το 2026, η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλάζει εντελώς κεφάλαιο. Μέρος αυτού θα είναι τα καύσιμα που πλέον δε θα προέρχονται από ορυκτές πηγές.
UPD:
Η επόμενη σεζόν θα σηματοδοτήσει την μεγαλύτερη μετάβαση στην ιστορία της Formula 1.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα