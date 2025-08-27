Πρεμιέρα για το νέο Volvo XC70 - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Πρεμιέρα για το νέο Volvo XC70 - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Το νέο XC70 εντυπωσιάζει ως plug-in υβριδικό χάρη στη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία της που ξεπερνά τα 200 χλμ.
Η Volvo παρουσιάζει το XC70, ένα εξηλεκτρισμένο SUV με δυνατότητα φόρτισης (plug-in hybrid), σχεδιασμένο για να καλύψει διαφορετικές ανάγκες, από τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις μέχρι τα μεγάλα ταξίδια.
