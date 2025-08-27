Ο απίστευτος τρόπος που δοκιμάζουν γέφυρα (+video)
Οι αρχές στην Κίνα έβαλαν σε κρίσιμη δοκιμή την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, λίγο πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία.
Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπεϊπάν στην επαρχία Γκουιτζόου, «πέρασε» με επιτυχία μια εντυπωσιακή δοκιμή αντοχής. Το κρεμαστό αυτό κατασκευαστικό θαύμα, με μήκος που ξεπερνά τα 2,8 χιλιόμετρα, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου.
