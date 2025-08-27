Ο απίστευτος τρόπος που δοκιμάζουν γέφυρα (+video)
NEWSAUTO.GR

Ο απίστευτος τρόπος που δοκιμάζουν γέφυρα (+video)

Οι αρχές στην Κίνα έβαλαν σε κρίσιμη δοκιμή την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου, λίγο πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Ο απίστευτος τρόπος που δοκιμάζουν γέφυρα (+video)
UPD:
Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπεϊπάν στην επαρχία Γκουιτζόου, «πέρασε» με επιτυχία μια εντυπωσιακή δοκιμή αντοχής. Το κρεμαστό αυτό κατασκευαστικό θαύμα, με μήκος που ξεπερνά τα 2,8 χιλιόμετρα, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης