Ο απίστευτος τρόπος που δοκιμάζουν γέφυρα (+video)

Η Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ, που υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπεϊπάν στην επαρχία Γκουιτζόου, «πέρασε» με επιτυχία μια εντυπωσιακή δοκιμή αντοχής. Το κρεμαστό αυτό κατασκευαστικό θαύμα, με μήκος που ξεπερνά τα 2,8 χιλιόμετρα, αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Σεπτεμβρίου.