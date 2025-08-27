Οδηγούμε την Maserati GT2 Stradale
Η εμπνευσμένη από τους αγώνες σκληροπυρηνική εκδοχή της MC20 μοιάζει με επανεφεύρεση ενός ήδη εξαιρετικού supercar.
Λένε πως εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Η Maserati MC20 μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή, όμως πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Eνα supercar με κινητήρα στο κέντρο, ανθρακονημάτινο σασί και 3λιτρο twin-turbo V6 που μοιάζει πολύ με την πρώτη ταινία Terminator.
Εξαιρετικό, αλλά με περιθώρια για βελτίωση και για μια συναρπαστική συνέχεια η οποία θα παίρνει όλα τα βασικά συστατικά και θα τα ανεβάζει ένα σκαλί ψηλότερα.
Αυτή ακριβώς είναι η GT2 Stradale. Πήρε το όνομά της από το αγωνιστικό αυτοκίνητο που κατέκτησε πολλές νίκες στην κατηγορία του στον θεσμό Fanatec GT2 European Series και θα κατασκευαστεί σε 914 αντίτυπα, ως αναφορά στο 1914 που είναι το έτος ίδρυσης της Maserati.
