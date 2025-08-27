Οδηγούμε την Maserati GT2 Stradale

Εξαιρετικό, αλλά με περιθώρια για βελτίωση και για μια συναρπαστική συνέχεια η οποία θα παίρνει όλα τα βασικά συστατικά και θα τα ανεβάζει ένα σκαλί ψηλότερα.

Αυτή ακριβώς είναι η GT2 Stradale. Πήρε το όνομά της από το αγωνιστικό αυτοκίνητο που κατέκτησε πολλές νίκες στην κατηγορία του στον θεσμό Fanatec GT2 European Series και θα κατασκευαστεί σε 914 αντίτυπα, ως αναφορά στο 1914 που είναι το έτος ίδρυσης της Maserati.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ













