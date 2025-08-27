Ελλάδα: Σε κίνδυνο να βγουν εκτός κυκλοφορίας το 45% των αυτοκινήτων

Η στρατηγική είναι σαφής: οι παλαιοί, ρυπογόνοι στόλοι πρέπει σταδιακά να βγουν εκτός κυκλοφορίας, είτε μέσω περιορισμών εισόδου στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε μέσω αυστηρότερων κανόνων για την ποιότητα του αέρα. Το ζήτημα δεν είναι αν θα συμβεί, αλλά πότε και με ποιον τρόπο θα το βιώσει ο κάθε οδηγός.

Το ερώτημα είναι το πότε τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει σε εφαρμογή το πολύ αυστηρό πλαίσιο για το περιβάλλον, κάτι που θα θέσει εκατοντάδες εκατομμύρια αυτοκίνητα εκτός κυκλοφορίας και άνω το 40% των αυτοκινήτων της Ελλάδας, αφού -ως γνωστόν- διαθέτουμε τον πιο παλαιό στόλο στην Ε.Ε. Και αυτό αν δεν γίνει με δραστική απόφαση θα γίνει με προοδευτικά αντικίνητρα που θα θέσουν ασύμφορη την κατοχή παλιών αυτοκινήτων. Και η αρχή θα γίνει για τα 15ετίας και πίσω, που στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 45% του στόλου.

Το ρεπορτάζ μας αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφασίσει κεντρικά, ακόμα, με μία ημερομηνία, την υποχρεωτική «απόσυρση» παλαιών αυτοκινήτων ανά Euro κλπ. Αυτό που ήδη συμβαίνει –και θα ενταθεί– είναι ο αποκλεισμός όλο και παλαιότερων προδιαγραφών από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις μέσω Ζωνών Χαμηλών Εκπομπών (LEZ/ZFE/ZBE), παράλληλα με πολύ αυστηρότερους κανόνες για την ποιότητα του αέρα έως το 2030.





