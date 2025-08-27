Το καλοκαιρινό έγκλημα συνεχίζεται - Τι φταίει;

Κάθε καλοκαίρι τα νησιά μας γεμίζουν με ATV, τις γνωστές «γουρούνες». Ένα μέσο μετακίνησης που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στους τουρίστες, κυρίως επειδή μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα αυτοκινήτου. Το γεγονός αυτό το καθιστά εξαιρετικά βολικό για τους ενοικιαστές και ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επισκέπτες που αναζητούν εύκολη μετακίνηση.

Όμως, πίσω από αυτήν την πρακτικότητα κρύβεται μια μεγάλη παγίδα. Οι γουρούνες είναι κατασκευασμένες για off-road διαδρομές. Δεν σχεδιάστηκαν για την άσφαλτο. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα ελαστικά τους: χοντρά, με τακούνια, φτιαγμένα για χώμα και χαλίκι, όχι για δρόμους με άσφαλτο.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στο άρθρο 81, παράγραφος 6 αναφέρει ρητά:

«Τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ελαστικά σε καλή κατάσταση, κατάλληλα για τον τύπο του οχήματος και της χρήσης του, με τις διαστάσεις και τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και φέρουν την προβλεπόμενη έγκριση τύπου ΕΟΚ ή ΕΕ.»