Ιδού το τρακτέρ-τέρας κατά των πυρκαγιών - Θα το δούμε στην Ελλάδα;

Η Rebo Sonderfahrzeuge παρουσίασε έναν πρωτότυπο «πυροσβεστικό τρακτέρ» βασισμένο στο John Deere 6R 250, εξοπλισμένο με προστατευτικά συστήματα, δυνατότητα κίνησης σε νερό έως 1,2 μ., αλλά και πλήρη πυροσβεστικό εξοπλισμό.