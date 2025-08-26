Ιδού το τρακτέρ-τέρας κατά των πυρκαγιών - Θα το δούμε στην Ελλάδα;
Ιδού το τρακτέρ-τέρας κατά των πυρκαγιών - Θα το δούμε στην Ελλάδα;
Ένα ειδικά διαμορφωμένο John Deere 6R 250 συνδυάζει ισχύ, ευελιξία και εξοπλισμό πολλαπλών χρήσεων για πυρκαγιές και καταστροφές.
UPD:
Η Rebo Sonderfahrzeuge παρουσίασε έναν πρωτότυπο «πυροσβεστικό τρακτέρ» βασισμένο στο John Deere 6R 250, εξοπλισμένο με προστατευτικά συστήματα, δυνατότητα κίνησης σε νερό έως 1,2 μ., αλλά και πλήρη πυροσβεστικό εξοπλισμό.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα