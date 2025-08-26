Ιδού το τρακτέρ-τέρας κατά των πυρκαγιών - Θα το δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Ιδού το τρακτέρ-τέρας κατά των πυρκαγιών - Θα το δούμε στην Ελλάδα;

Ένα ειδικά διαμορφωμένο John Deere 6R 250 συνδυάζει ισχύ, ευελιξία και εξοπλισμό πολλαπλών χρήσεων για πυρκαγιές και καταστροφές.

Ιδού το τρακτέρ-τέρας κατά των πυρκαγιών - Θα το δούμε στην Ελλάδα;
UPD:
Η Rebo Sonderfahrzeuge παρουσίασε έναν πρωτότυπο «πυροσβεστικό τρακτέρ» βασισμένο στο John Deere 6R 250, εξοπλισμένο με προστατευτικά συστήματα, δυνατότητα κίνησης σε νερό έως 1,2 μ., αλλά και πλήρη πυροσβεστικό εξοπλισμό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης