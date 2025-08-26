Οδηγός της F1 μοίρασε αλκοτέστ στην Μύκονο (+video)
Όπως κάθε καλοκαίρι, η Nazionale Piloti και η safe-drive.org πραγματοποίησαν δράσεις για την οδική ασφάλεια στο «νησί των ανέμων».
Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο, με τη συνεργασία των Nazionale Piloti και safe-drive.org, που εκπροσωπήθηκαν επίσημα από τον Κωνσταντίνο Μαστοράκη.
