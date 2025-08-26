Συνεχίζει κανονικά το μουσείο αυτοκινήτου. Τι δήλωσε στο newsauto ο ιδιοκτήτης Νικηφόρος Χαραγκιώνης
Ο Νικηφόρος Χαραγκιώνης ξεκαθάρισε πως το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου δεν έκλεισε ενώ το προσεχές διάστημα ετοιμάζονται σημαντικές θεματικές εκθέσεις αλλά και πράγματα που θα εντυπωσιάσουν..
Τις τελευταίες ώρες έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά αναφορικά με το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα. Ένα μουσείο – κόσμημα, το οποίο άνοιξε τις πύλες του πριν από 13 περίπου χρόνια από τον αείμνηστο Θόδωρο Χαραγκιώνη.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, στο χώρο του φιλοξενούνται περισσότερα από 110 αυτοκίνητα με τεράστια αξία, τόσο συναισθηματική όσο και οικονομική. Σε αυτό το χώρο έχουν φιλοξενηθεί πολλές εκδηλώσεις, αρκετά συχνά γίνονται μαθήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια ενώ χιλιάδες μαθητές επισκέπτονται το χώρο.
Όλα ξεκίνησαν από εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο (φωτό κάτω: πηγή: Facebook) όπου υπήρχαν αυτοκινητάμαξες έξω από το μουσείο φορτωμένες με ιστορικά οχήματα. Από αυτές τις φωτογραφίες δόθηκε η άποψη ότι το μουσείο κλείνει και αρκετά από τα οχήματα πηγαίνουν προς πώληση.
