Αποκλειστικό newsauto: Δεν κλείνει το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
Ο Νικηφόρος Χαραγκιώνης ξεκαθάρισε πως το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου δεν έκλεισε ενώ το προσεχές διάστημα ετοιμάζονται σημαντικές θεματικές εκθέσεις.
Τις τελευταίες ώρες έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά αναφορικά με το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου που βρίσκεται στην Αθήνα.
