Έκανε τον γύρο του κόσμου σε οκτώ ημέρες
Η πρωτότυπη μορφή της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής Mercedes-AMG σπάει ρεκόρ πριν καν μπει στην παραγωγή. Τι νεότερο ξέρουμε για αυτήν;
Μία εξαντλητική δοκιμασία στο κέντρο δοκιμών του Nardo ολοκλήρωσε πρόσφατα το πρωτότυπο AMG GT XX, καταρρίπτοντας με τις επιδόσεις του 25 παγκόσμια ρεκόρ αντοχής.
