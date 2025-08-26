Υπουργός οδηγούσε με 225 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο

Ο Abdulkadir Uraloğlu, Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι λόγω κάποιου έργου υποδομής αλλά εξαιτίας ενός βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε τουρκικό αυτοκινητόδρομο, σε τμήμα κοντά στην Άγκυρα. Η ταχύτητα αυτή υπερβαίνει κατά 85 χιλιόμετρα το επιτρεπόμενο όριο των 140 χλμ/ώρα, το οποίο ισχύει στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους.