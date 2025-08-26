Υπουργός οδηγούσε με 225 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο
NEWSAUTO.GR

Υπουργός οδηγούσε με 225 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο

Ο Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας καταγράφηκε να κινείται με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το όριο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Υπουργός οδηγούσε με 225 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο
UPD:

Ο Abdulkadir Uraloğlu, Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι λόγω κάποιου έργου υποδομής αλλά εξαιτίας ενός βίντεο που τον δείχνει να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε τουρκικό αυτοκινητόδρομο, σε τμήμα κοντά στην Άγκυρα. Η ταχύτητα αυτή υπερβαίνει κατά 85 χιλιόμετρα το επιτρεπόμενο όριο των 140 χλμ/ώρα, το οποίο ισχύει στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης