Αυτό είναι το πιο ακραίο ρολόι στον κόσμο - Ποιοι μπορούν να το αποκτήσουν;

Η Bugatti κατάφερε με τη νέα Tourbillon να ξαναγράψει τους κανόνες στα hypercar, αποδεικνύοντας πως η μηχανική ακρίβεια και η σχεδιαστική τόλμη μπορούν να δημιουργήσουν κάτι σχεδόν αδιανόητο.