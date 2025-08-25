Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Το τέλος ενός οράματος

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, στη γωνία Ιουλιανού 33–35 και Γ’ Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, «γεννήθηκε» από το πείσμα και την αγάπη ενός ανθρώπου: του αείμνηστου Θεόδωρου Ν. Χαραγκιώνη.