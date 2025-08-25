Νέο φθηνό ηλεκτρικό από την Hyundai - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
H Hyundai προσθέτει μία ακόμα ηλεκτρική πρόταση στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της αγοράς για την αγορά της Ελλάδας.

Η Hyundai ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά της κατηγορίας των ηλεκτρικών crossover, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο Ioniq 3, ένα μοντέλο που υπόσχεται να κλείσει το κενό ανάμεσα στα Inster και Kona, αλλά και να φέρει φρέσκια τεχνολογία σε πιο προσιτή τιμή.

