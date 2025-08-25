Γιατί τα πολλά γκάζια κάνουν κακό στη μπαταρία;

Το τελευταίο διάστημα προκάλεσε αίσθηση μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Energy, σύμφωνα με την οποία το «δυναμικό» οδηγικό προφίλ -δηλαδή η έντονη επιτάχυνση και η συχνή μεταβολή της ισχύος- θα μπορούσε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.