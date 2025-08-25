Γιατί τα πολλά γκάζια κάνουν κακό στη μπαταρία;
Γιατί τα πολλά γκάζια κάνουν κακό στη μπαταρία;
Νέα δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν τα συμπεράσματα μίας μελέτης που έλεγε πως η γρήγορη οδήγηση αυξάνει την ζωή της μπαταρίας.
UPD:
Το τελευταίο διάστημα προκάλεσε αίσθηση μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Energy, σύμφωνα με την οποία το «δυναμικό» οδηγικό προφίλ -δηλαδή η έντονη επιτάχυνση και η συχνή μεταβολή της ισχύος- θα μπορούσε να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα