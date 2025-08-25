Ιδού το νέο Audi Q3 Sportback - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Πιο κομψό, με περισσότερη τεχνολογία και μία μεγάλη γκάμα επιλογών σε κινητήρες, η έκδοση Sportback δίνει μια σπορτίφ πινελιά στο νέο Q3.

Η τρίτη γενιά του Audi Q3 παρουσιάζεται πλέον και σε εκδοχή Sportback, προσφέροντας ένα πιο coupé σχήμα με χαμηλότερη γραμμή οροφής και ελαφρά υψηλότερη τιμή.

