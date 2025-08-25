Ηλεκτροκίνηση: Ποιος τελικά θα αλλάξει τους κανόνες και γιατί;

Η αποκάλυψη του Guardian ότι BMW, Jaguar Land Rover, Nissan και Toyota άσκησαν έντονη –και σιωπηρή– πίεση στο Λονδίνο για να «χαλαρώσουν» οι υποχρεωτικοί στόχοι πωλήσεων ηλεκτρικών (ZEV) δεν είναι ένα ακόμη επεισόδιο του…λόμπι, όπως γράφουν με άνεση κάποια ΜΜΕ. Είναι το καθαρό αποτύπωμα μιας βιομηχανίας που ισορροπεί ανάμεσα σε τέσσερις συμπληγάδες: κόστος μετάβασης, ζήτηση που δεν ωριμάζει όσο γρήγορα αναμενόταν, παγκόσμιος ανταγωνισμός που σκληραίνει και η συνεχής αύξηση της τιμής των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών, ως αποτέλεσμα όλων αυτών.

Τα ίδια τα έγγραφα που έχουμε αποκαλύψει κατά καιρούς και στο newsauto, δείχνουν πως οι κατασκευαστές προειδοποίησαν για τεράστιες ζημιές περισσότερο από τα πρόστιμα, με άμεσο αντίκτυπο για θέσεις εργασίας και επενδύσεις εάν οι αποφάσεις μείνουν ως έχουν.

Ποιοι είναι όμως οι αποφάσεις αυτές; Οι κανόνες του ZEV mandate της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι σχεδόν όμοιες με αυτούς της Ε.Ε. και έχουν αποφασίσει για την πλήρη κατάργηση των πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες diesel και βενζίνης (και τα υβριδικών). Πιο συγκεκριμένα προοδευτικά επιβάλλουν ολοένα υψηλότερο μερίδιο αμιγώς ηλεκτρικών στις ετήσιες πωλήσεις (22% το 2024, 28% το 2025). Η μη συμμόρφωση σήμαινε αρχικά έως £15.000 πρόστιμο ανά αυτοκίνητο...







ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









