Έρχεται σοκ για τους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης θέτοντας στο στόχαστρο έναν από τους βασικούς υπαίτιους της αστικής ρύπανσης: τα παλιά και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αυτά τα οχήματα, συχνά άνω των 15 ετών, εκπέμπουν δυσανάλογα υψηλές ποσότητες ρύπων, συνεισφέροντας σε επιβλαβείς συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων, NOₓ και CO₂ στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Η Ε.Ε., υπό την πίεση των στόχων βιωσιμότητας για το 2030 και 2050, ετοιμάζει ένα πλέγμα αυστηρών μέτρων που θα περιλαμβάνει αυστηρότερους τεχνικούς ελέγχους, πρόστιμα για υπέρβαση εκπομπών και περιορισμούς κυκλοφορίας σε αστικές περιοχές. Η Ελλάδα, με τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ε.Ε., βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο οικονομικών κυρώσεων και ανατροπών στον κλάδο αυτοκινήτου...





