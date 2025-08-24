Νέο Nissan Juke: Τι καινούργιο θα φέρει;
Νέο Nissan Juke: Τι καινούργιο θα φέρει;
Μέσα στο 2026 θα παρουσιαστεί η νέα γενιά του Juke το οποίο όπως φαίνεται θα είναι αρκετά διαφορετικό από το σημερινό μοντέλο.
Μέσα στο 2026 θα παρουσιαστεί η νέα γενιά του Juke το οποίο όπως φαίνεται θα είναι αρκετά διαφορετικό από το σημερινό μοντέλο.
UPD:
Το δημοφιλές Nissan Juke επιστρέφει το 2026 πλήρως μεταμορφωμένο, με μια νέα γενιά που δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν.
Η τρίτη κατά σειρά έκδοση του μικρού SUV αφήνει πίσω της τη φιλική, παιχνιδιάρικη αισθητική και υιοθετεί έναν σαφώς πιο ώριμο και «γερμανικό» σχεδιασμό.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα