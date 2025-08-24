Νέο Nissan Juke: Τι καινούργιο θα φέρει;
Μέσα στο 2026 θα παρουσιαστεί η νέα γενιά του Juke το οποίο όπως φαίνεται θα είναι αρκετά διαφορετικό από το σημερινό μοντέλο.

Το δημοφιλές Nissan Juke επιστρέφει το 2026 πλήρως μεταμορφωμένο, με μια νέα γενιά που δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν.

Η τρίτη κατά σειρά έκδοση του μικρού SUV αφήνει πίσω της τη φιλική, παιχνιδιάρικη αισθητική και υιοθετεί έναν σαφώς πιο ώριμο και «γερμανικό» σχεδιασμό.

Το νέο Juke βασίζεται στο φουτουριστικό concept car Hyperpunk που παρουσίασε η Nissan το 2023.


