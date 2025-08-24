Νέο Nissan Juke: Τι καινούργιο θα φέρει;

Το δημοφιλές Nissan Juke επιστρέφει το 2026 πλήρως μεταμορφωμένο, με μια νέα γενιά που δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν.

Η τρίτη κατά σειρά έκδοση του μικρού SUV αφήνει πίσω της τη φιλική, παιχνιδιάρικη αισθητική και υιοθετεί έναν σαφώς πιο ώριμο και «γερμανικό» σχεδιασμό.