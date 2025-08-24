Πλάκα κάνεις: Υπερχλιδάτο SUV με 456 ίππους και τιμή Yaris
Πλάκα κάνεις: Υπερχλιδάτο SUV με 456 ίππους και τιμή Yaris

Οι Κινέζοι κάνουν πλάκα στον υπόλοιπο πλανήτη προσφέροντας ένα απίστευτο SUV σε τιμή που στην Ευρώπη αγοράζεις ένα αυτοκινητάκι πόλης.

Πλάκα κάνεις: Υπερχλιδάτο SUV με 456 ίππους και τιμή Yaris
Η κινεζική Onvo, η θυγατρική χαμηλού κόστους της Nio, παρουσιάζει το L90, ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV που υπόσχεται απίστευτες επιδόσεις και τεχνολογικές παροχές, με τιμή που ξεκινά από μόλις 21.300 ευρώ, χάρη στο πρόγραμμα ενοικίασης μπαταρίας BaaS.

