Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και η μεγάλη αγάπη του για το αυτοκίνητο

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας δεν είναι πια κοντά μας. «Έφυγε» από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε ο γιος του Λάμπρος Κωνσταντάρας (επίσης δημοσιογράφος), μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.