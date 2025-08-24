Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και η μεγάλη αγάπη του για το αυτοκίνητο
Σε ηλικία 79 ετών απεβίωσε ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας ο οποίος είχε ασχοληθεί και με τον αυτοκινητικό Τύπο.
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας δεν είναι πια κοντά μας. «Έφυγε» από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε ο γιος του Λάμπρος Κωνσταντάρας (επίσης δημοσιογράφος), μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
