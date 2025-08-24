Ποιες εταιρείες φτιάχνουν τα πιο «ψηφιακά» αυτοκίνητα;

Η νέα εποχή του αυτοκινήτου δεν κρίνεται μόνο από την ισχύ του κινητήρα, αλλά από την ικανότητα κάθε κατασκευαστή να ενσωματώνει τεχνολογία, λογισμικό και ψηφιακές υπηρεσίες στα οχήματά του.