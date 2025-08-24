Tέλος τα αστεία τεκμήρια στο αυτοκίνητο...

Η Ελλάδα έχει πλέον κράτος-ψηφιακή μηχανή. ΑΑΔΕ, myAADE, ηλεκτρονικές πληρωμές, online ασφάλιστρα, ψηφιακά ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας με ένα κλικ. Δεν γίνεται, λοιπόν, το αυτοκίνητο του 2025 να φορολογείται σαν να βρισκόμαστε στο 1990. Ο κυβισμός υπήρξε ένα πρόχειρο, χονδρικό μέτρο. Ήταν το «στα χαρτιά» ισοδύναμο μιας πραγματικότητας που το ίδιο το κράτος σήμερα βλέπει ζωντανά, με δεδομένα.

Η αλλαγή φιλοσοφίας στα τεκμήρια των Ι.Χ. είναι μονόδρομος. Το σωστό είναι να φορολογείται το πραγματικό κόστος κατοχής και χρήσης δηλαδή το ό,τι πληρώνεις κάθε χρόνο για να το έχεις στο δρόμο- και όχι ένα νούμερο που αγνοεί την αξία, την τεχνολογία και την ενεργειακή συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Αναμφίβολα ένα ακριβό premium 1.600άρι του 2019 δεν γίνεται να «μετρά» το ίδιο με ένα ταπεινό 1.600άρι του 2009.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο διορθώνει αδικίες ετών, που έπνιγαν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όταν 1 στους 4 με χαμηλά εισοδήματα, πιανόταν στην παγίδα των τεκμηρίων επειδή είχε ένα 1.600άρη αυτοκίνητο, ήταν σαφές ότι ο κανόνας δεν δούλευε και τιμωρούσε συμπεριφορές που το ίδιο το κράτος ενθαρρύνει.

Τώρα, με μείωση βάσης για αρχή στο 30%- και μεταφορά στο «πραγματικό κόστος», ο πολίτης επιτέλους βλέπει την λογική συνέχεια: πληρώνω ό,τι πραγματικά κοστίζει να το κρατάω, όχι ό,τι φαντάζεται ένα excel της δεκαετίας του ‘80...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



