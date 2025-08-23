Το Volkswagen Group επιστρέφει δυναμικά στις εκθέσεις
Το Volkswagen Group επιστρέφει δυναμικά στις εκθέσεις
Στη Volkswagen προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στην προσεχή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου όπου θα έχουν δυναμική παρουσία.
Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου («IAA Mobility 2025») θα πραγματοποιηθεί στη γερμανική πόλη από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.
